К столетию российского джаза будет выпущена лимитированная "Тройка"

"Совместно с департаментом транспорта Москвы мы выпускаем брендированную карту "Тройка", посвященную 100-летию джаза, ее можно будет приобрести на станциях метро Кольцевой линии", – приводит его слова Агентство "Москва".

До этого стало известно, что "Тройки" старше 5 лет перейдут в собственность держателей с 1 сентября. Отмечается, что всеми новыми картами "Тройка", полученными с 1 июня 2022 года, можно, как и прежде, пользоваться временно. Однако вернуть залоговую стоимость, составляющую 50 рублей, можно будет только в течение 5 лет после получения карты.