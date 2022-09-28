В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

К столетию российского джаза будет выпущена лимитированная "Тройка"

Москва24иещё 2

Тематическая карта "Тройка" будет выпущена к столетию российского джаза. Об этом рассказал исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана Роман Христюк.

К столетию российского джаза будет выпущена лимитированная "Тройка"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Совместно с департаментом транспорта Москвы мы выпускаем брендированную карту "Тройка", посвященную 100-летию джаза, ее можно будет приобрести на станциях метро Кольцевой линии", – приводит его слова Агентство "Москва".

Христюк отметил, что на стене здания рядом с кинотеатром "Иллюзион" появится большой мурал с изображением российских представителей джаза.

Свой 100-летний юбилей российский джаз отметит 1 октября.

Ранее жителям столицы предложили принять участие в выборе дизайна для серии лимитированных карт "Тройка". Москвичи смогут выдвинуть собственные идеи оформления проездных билетов.

До этого стало известно, что "Тройки" старше 5 лет перейдут в собственность держателей с 1 сентября. Отмечается, что всеми новыми картами "Тройка", полученными с 1 июня 2022 года, можно, как и прежде, пользоваться временно. Однако вернуть залоговую стоимость, составляющую 50 рублей, можно будет только в течение 5 лет после получения карты.

Новости Москвы,Игорь Бутман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители