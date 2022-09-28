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58 минут назад

Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва

ТАСС

Военкоматы Москвы разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных граждан. Проверки мобилизационных повесток в столице будут проводиться в постоянном режиме, сообщил в среду в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

"С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента и приказов Минобороны России. По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных", - написал мэр.

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Он добавил, что для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал.

"Кроме того, в понедельник в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва. Данная работа будет проводиться в постоянном режиме", - заверил Собянин.

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