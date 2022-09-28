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1 час назад

Музей современной истории России в ноябре представит интерактивную карту Гражданской войны

ТАСС

Государственный центральный музей современной истории России (ГЦМСИР) в ноябре завершит обновление постоянной экспозиции в залах своего главного здания. Благодаря изменениям появится мультимедийная интерактивная карта Гражданской войны в России, сообщает в среду пресс-служба музея.

Московский музей представит интерактивную карту Гражданской войны
Фото: риа новостириа новости

"В ноябре посетители смогут увидеть обновленные экспозиции, посвященные революции 1917 года, Гражданской войне, НЭПу, периоду индустриализации, Великой Отечественной войне и послевоенному развитию страны. Важной частью постоянной экспозиции станет мультимедийная интерактивная карта Гражданской войны в России. Карта максимально наглядно и информативно рассказывает о трагических и судьбоносных событиях войны", - говорится в сообщении.

Карта предложит посетителям два варианта навигации - территориальную и временную. Можно будет изучить ход военной кампании, экономическую ситуацию и политико-административное устройство. Карта содержит 30 ключевых тем и 4,5 тыс. информативных элементов - фотографии, документы, приказы, листовки, плакаты, личные вещи, фонограммы, справки и статьи историков. Кроме того, на сайте музея будет доступна мобильная версия карты.

С открытием обновленной экспозиции Музей современной истории России запустит спецпроект в социальной сети "ВКонтакте". Это подкаст "10 фактов о Гражданской войне", содержащий десять сюжетов об истории Гражданской войны.

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