Изменится график поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД

"Технологические "окна" на участках Москва - Бутырская - Бескудниково, Лобня - аэропорт Шереметьево и станции Марк назначены преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в дневное время и часы пик. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов двух направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов. Работы на участке Дмитров - Каналстрой будут проводить в дневные часы - с 10:15 до 14:10. В этот период из расписания выведут две электрички №6351 Савелово - Москва отправлением в 11:38 и №6304 Москва - Талдом в 14:48, четыре поезда проследуют по укороченным маршрутам", - добавляется в материале.