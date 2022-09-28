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24 минуты назад

График поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в октябре

ТАСС

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в октябре в связи с реконструкцией двух станций МЦД-1 и усилением энергообеспечения двух участков. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МЖД.

Изменится график поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД
Фото: риа новостириа новости

"Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в октябре в связи с продолжением работ по развитию пассажирской инфраструктуры на станциях МЦД-1 Тимирязевская и Лианозово, а также усилением энергообеспечения участков Дмитров - Каналстрой и Лобня - аэропорт Шереметьево. Так, на реконструируемой станции Тимирязевская строители проведут работы по подшивке навесов на платформах в зоне движения поездов, которые будут иметь форму "ласточкиного хвоста". <…> В вестибюле началась облицовка стен и пола гранитными плитами, продолжается монтаж эскалаторов и лифтов, а также инженерных систем - освещения, отопления, вентиляции и водоснабжения", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что на станции Лианозово ведутся монолитные работы по строительству южного и северного вестибюлей, производится вынос железнодорожных путей и переустройство контактной сети из зоны строительства новых платформ. Кроме того, на участках Дмитров - Каналстрой и Лобня - аэропорт Шереметьево продолжится модернизация и усиление объектов энергообеспечения.

"Технологические "окна" на участках Москва - Бутырская - Бескудниково, Лобня - аэропорт Шереметьево и станции Марк назначены преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в дневное время и часы пик. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов двух направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов. Работы на участке Дмитров - Каналстрой будут проводить в дневные часы - с 10:15 до 14:10. В этот период из расписания выведут две электрички №6351 Савелово - Москва отправлением в 11:38 и №6304 Москва - Талдом в 14:48, четыре поезда проследуют по укороченным маршрутам", - добавляется в материале.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".

Новости Москвы,Аэропорт Шереметьево,РЖД,
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