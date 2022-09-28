В Москве появится самый большой фасад в стиле ар-деко

Самый большой в России фасад в архитектурном стиле ар-деко появится в Москве, им станет новый дом рядом с парком "Останкино", рассказал ТАСС историк-краевед и публицист Андрей Леднев.

Фото: риа новости риа новости

"Фасад строящегося дома "Достижение" - самый большой в стиле ар-деко в Москве. В отличие от классических примеров ар-деко - высоток и небоскребов, это архитектурное полотно длиной 250 м и высотой 100 м", - отметил Леднев.

Видео дня

После завершения строительства дом может войти в состав архитектурных экскурсий по стилю ар-деко в Москве, добавил он.

Задачей архитектора было на таком большом объеме воплотить торжественную и изящную архитектуру, пластичный силуэт и детализированный декор. Легкость фасада достигается при помощи визуального разделения общего объема на отдельные части, использования перепадов плоскостей. На создание этого эффекта также работает и градиентное цветовое решение, от темного внизу к светлому вверху, и вертикальная пластика - дом имеет разную высоту, пояснил Леднев.

Архитектурное решение дома "Достижение" - современное прочтение стиля ар-деко, отметил главный архитектор здания, руководитель российского бюро Artel Architects Ен Гир Ким.

"В оформлении присутствуют классические элементы стиля: эркеры, стрельчатые арки, балконы с изящным кованым ограждением и стремящиеся ввысь пики. Композиция и отделка фасадов создают ощущение устремленности к небу", - сказал Ким.

Черты, которые связаны с влиянием ар-деко, можно найти в архитектуре первых линий московского метро, в довоенных зданиях ВДНХ, зданиях Библиотеки им. В. И. Ленина, сталинских высоток, Управления Метростроя на проспекте Сахарова, в свою очередь рассказал Денис Шлесберг, руководитель бюро "Артоника", которое разработало концепцию и дизайн книги "Ар-деко. Стиль как достижение", вышедшей в Москве в 2021 году.