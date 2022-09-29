В жилом квартале Москвы установили зарядную станцию для электромобилей

Зарядную станцию для электромобилей установили в жилом квартале "Савеловский Сити" в Москве. Электрозарядка впервые появилась на территории ЖК, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Мэр Москвы Сергея Собянин поручил поддерживать развитие электротранспорта в городе, поэтому мы продолжаем реализовывать проект "Энергия Москвы". В столице работают уже 126 новых зарядных станций для электромобилей, впервые мы установили электрозарядку на территории ЖК. Жители и посетители квартала смогут удобно подзарядить автомобиль прямо рядом с домом", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что зарядную станцию для электромобилей установили в жилом квартале "Савеловский Сити" совместно с MR Group и ООО "Интермобилити.Ева". Ее программное обеспечение и силовые блоки сделали в России. Пользоваться зарядкой можно через приложение "Московский транспорт".
"Станцию удобно и компактно поместили на стену. <…> Все элементы конструкции - внутри корпуса, поэтому станция может работать в любую погоду. Для пользователей наземного паркинга настенная зарядка бесплатна. Для других - цена парковки в наземном паркинге будет 150 рублей в час", - добавляется в материале.
Застройщики, которые готовы подключиться к программе развития электротранспорта и разместить зарядные станции нового формата "Энергия Москвы" в жилых кварталах, могут направить заявку в свободной форме на почту electro@mos.ru.