В жилом квартале Москвы установили зарядную станцию для электромобилей

"Мэр Москвы Сергея Собянин поручил поддерживать развитие электротранспорта в городе, поэтому мы продолжаем реализовывать проект "Энергия Москвы". В столице работают уже 126 новых зарядных станций для электромобилей, впервые мы установили электрозарядку на территории ЖК. Жители и посетители квартала смогут удобно подзарядить автомобиль прямо рядом с домом", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.