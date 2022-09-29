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1 час назад

В жилом квартале в Москве впервые установили зарядную станцию для электромобилей

ТАССиещё 3

Зарядную станцию для электромобилей установили в жилом квартале "Савеловский Сити" в Москве. Электрозарядка впервые появилась на территории ЖК, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В жилом квартале Москвы установили зарядную станцию для электромобилей
Фото: риа новостириа новости

"Мэр Москвы Сергея Собянин поручил поддерживать развитие электротранспорта в городе, поэтому мы продолжаем реализовывать проект "Энергия Москвы". В столице работают уже 126 новых зарядных станций для электромобилей, впервые мы установили электрозарядку на территории ЖК. Жители и посетители квартала смогут удобно подзарядить автомобиль прямо рядом с домом", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что зарядную станцию для электромобилей установили в жилом квартале "Савеловский Сити" совместно с MR Group и ООО "Интермобилити.Ева". Ее программное обеспечение и силовые блоки сделали в России. Пользоваться зарядкой можно через приложение "Московский транспорт".

"Станцию удобно и компактно поместили на стену. <…> Все элементы конструкции - внутри корпуса, поэтому станция может работать в любую погоду. Для пользователей наземного паркинга настенная зарядка бесплатна. Для других - цена парковки в наземном паркинге будет 150 рублей в час", - добавляется в материале.

Застройщики, которые готовы подключиться к программе развития электротранспорта и разместить зарядные станции нового формата "Энергия Москвы" в жилых кварталах, могут направить заявку в свободной форме на почту electro@mos.ru.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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