Москвичей предупредили о сильном тумане

О сильном тумане в ночь на четверг, 29 сентября, предупредил москвичей Гидрометцентр России. В связи с погодными условиями в городе объявили «желтый» уровень погодной опасности.

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Предупреждение в столице будет действовать с 20:00 среды, 28 сентября, до 04:00 четверга, 29 сентября. В Подмосковье — с 19:00 28 сентября до 04:00 29 сентября. По данным синоптиков, в некоторых столичных районах видимость составит 200–700 метров.