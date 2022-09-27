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27 минут назад

Дептранс сообщил о перекрытиях на ряде дорог Москвы из-за киносъемок

Вечерняя Москва

Золотую улицу и Бережковскую набережную перекроют в Москве в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 27 сентября.

Дептранс сообщил о перекрытиях на ряде дорог Москвы из-за киносъемок
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— С 22:00 28 сентября до 06:00 29 сентября будет действовать краткосрочное перекрытие на участке Золотой улицы. Это связано с проведением киносъемок, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» добавили, что участок Бережковской набережной по этой же причине будет перекрыт 2 октября с 07:00 до 14:30. Отмечается, что ограничения не затронут общественный транспорт, спецтранспорт и местных жителей.

До этого сообщалось, что в двух районах столицы — Таганском и Ясеневе — с 20 сентября временно изменилась схема движения транспорта. Так, с 20 сентября по 5 декабря по причине инженерных работ ограничено движение на Севастопольском проспекте от дома 85 до дома 85, строение 1.

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