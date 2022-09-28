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47 минут назад

Грузовик загорелся на МКАД на юге Москвы

Вечерняя Москваиещё 2

Грузовой автомобиль загорелся на Московской кольцевой автодороге на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 28 сентября.

Грузовик загорелся на МКАД на юге Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Пожар произошел на внешней стороне 21-го километра МКАД: загорелся грузовик, стоявший на обочине.

На данный момент огонь ликвидирован, но на месте продолжают работать оперативные службы города. Обстоятельства происшествия уточняются.

Движение на участке затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое возгорание автомобиля произошло на Зубовском бульваре 24 июня. Машина загорелась в результате столкновения со зданием. В ДТП погибли два человека. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежал бывшему футболисту.

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