Грузовик загорелся на МКАД на юге Москвы

Грузовой автомобиль загорелся на Московской кольцевой автодороге на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 28 сентября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Пожар произошел на внешней стороне 21-го километра МКАД: загорелся грузовик, стоявший на обочине.

На данный момент огонь ликвидирован, но на месте продолжают работать оперативные службы города. Обстоятельства происшествия уточняются.

Движение на участке затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».