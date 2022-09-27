В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за усиления ветра в среду, 28 сентября, сообщает Гидрометцентр России.
«Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Период предупреждения с 09:00 до 21:00 28 сентября», — говорится в объявленном предупреждении.
При объявлении «желтого» уровня погода считается потенциально опасной.
Ранее очевидцы сняли на видео густой туман, окутавший Москву. По словам синоптика Михаила Леуса, из-за тумана наблюдалось ухудшение видимости до 100-300 метров.