Появились новые инструменты для пополнения счета карты «Москвенок»

Новые инструменты для пополнения лицевого счета карты «Москвенок» появились на портале mos.ru. Об этом сообщил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Владимир Новиков во вторник, 27 сентября.
— Пополнение лицевого счета «Москвенок» — одна из самых востребованных опций в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Ежегодно на нее приходится более 20 процентов оплат. Только с начала 2022 года горожане воспользовались этой возможностью около 2,5 миллиона раз, — рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Владимир Новиков.
Так, в сервисе «Мои платежи» теперь доступен шаблон с текущим балансом и возможностью сразу перейти к оплате. Те, кто привык искать сервис пополнения через поисковую строку портала, создан специальный виджет «Пополнение лицевого счета «Москвенок» (питание ребенка в школе)», который отображается в результатах поиска и позволяет сразу попасть в нужный раздел, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Кроме того, благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с Московской электронной школой родителям больше не нужно приносить справки о болезни своего ребенка в кружки и секции — период освобождения от занятий будет отображаться в «Электронном журнале» МЭШ.