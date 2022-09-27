Москвичей предупредили о сильном дожде

В столице в среду, 28 сентября, ожидается сильный дождь, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Ожидается, что сильный дождь принесет с собой новый циклон, отметил метеоролог.
«Ему будет предшествовать сильный дождь, который связан с юго-западным циклоном из Венгрии. Он придет в среду и принесет с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до 13–14 градусов», – цитирует Шувалова «Москва 24».
Во вторник, 27 сентября, в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь. По данным Гидрометцентра РФ, температура воздуха в столице составит 11–13 градусов тепла, в Подмосковье – 9–14 градусов.
Ветер будет юго-восточного направления с порывами до 10 метров в секунду, уточняет сайт «Подмосковье сегодня».
28 сентября в столичном регионе прогнозируется 12–14 градусов тепла, в пятницу – 12–17 градусов, в субботу – 14–19 градусов, в воскресенье – 16–21 градус.