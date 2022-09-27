Три волонтерских окружных центра откроются в Москве. В них для волонтеров сделают лектории, залы для воркшопов, пространства для интерактивных занятий и обмена опытом, сообщает сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центры планируют открыть в Юго-Восточном административном округе – на Братиславской улице, в доме 15, корпусе 2, в Восточном – на Косинской улице, в доме 24, корпусе 3, а также в Северо-Западном округе – на Аэродромной улице, в доме 6.

В волонтерских центрах будут также отбирать участников городских мероприятий, кроме того, там можно будет оформить и получить личную книжку волонтера, где будут отмечены персональные достижения. Обратиться за ней смогут все желающие от 14 лет и старше.

Сергунина напомнила, что с начала года уже открылось несколько окружных центров – в Зеленограде и на западе Москвы. Их гостями стали 2 тысячи горожан, 450 из которых присоединились к волонтерскому движению.

Ранее началась регистрация на конкурс "Доброволец Москвы – 2022". Отмечалось, что заявки будут принимать до 30 октября. Принять участие в конкурсе смогут все желающие в возрасте от 14 лет.