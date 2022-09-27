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23 минуты назад

Прогноз погоды: Москвичам анонсировали подобие бабьего лета

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Подобие бабьего лета анонсировал москвичам в разговоре с ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что с пятницы, 30 сентября, в столице ожидается заметное потепление.

Москвичам анонсировали подобие бабьего лета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Предварительные расчеты показывают, что с четверга температура начнет повышаться. В пятницу будет уже до 15 градусов и выше. После полудня в четверг также осадки практически прекращаются, не прогнозируются они в пятницу и субботу. Можно ли это ассоциировать с бабьем летом? Не стал бы торопиться, но дни будут заметно теплее», — сказал он.

Метеоролог отметил, что во вторник и среду, 27 и 28 сентября, в городе ожидаются дожди и порывистый ветер.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также пообещал горожанам дожди перед потеплением.

«Циклон придет в среду и принесет с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до плюс 13–14 градусов», — цитирует синоптика «Вечерняя Москва».

Ранее ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что практически всю последнюю неделю сентября температура в столице будет выше климатической нормы.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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