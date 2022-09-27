Москвичам анонсировали подобие бабьего лета

Подобие бабьего лета анонсировал москвичам в разговоре с ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что с пятницы, 30 сентября, в столице ожидается заметное потепление.
«Предварительные расчеты показывают, что с четверга температура начнет повышаться. В пятницу будет уже до 15 градусов и выше. После полудня в четверг также осадки практически прекращаются, не прогнозируются они в пятницу и субботу. Можно ли это ассоциировать с бабьем летом? Не стал бы торопиться, но дни будут заметно теплее», — сказал он.
Метеоролог отметил, что во вторник и среду, 27 и 28 сентября, в городе ожидаются дожди и порывистый ветер.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также пообещал горожанам дожди перед потеплением.
«Циклон придет в среду и принесет с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до плюс 13–14 градусов», — цитирует синоптика «Вечерняя Москва».
Ранее ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что практически всю последнюю неделю сентября температура в столице будет выше климатической нормы.