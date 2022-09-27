Москвичам анонсировали подобие бабьего лета

«Предварительные расчеты показывают, что с четверга температура начнет повышаться. В пятницу будет уже до 15 градусов и выше. После полудня в четверг также осадки практически прекращаются, не прогнозируются они в пятницу и субботу. Можно ли это ассоциировать с бабьем летом? Не стал бы торопиться, но дни будут заметно теплее», — сказал он.