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31 минуту назад

В Москве появится улица имени Жириновского

Елена Прошина

На западе Москвы одну из улиц назовут именем экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

В Москве появится улица имени Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что назвать в честь Жириновского намерены одну из безымянных улиц в районе Очаково-Матвеевское недалеко от дома, в котором он прожил много лет.

«Здесь его часто видели, и многие соседи хорошо знали, поблизости была 814-я школа, где расположен родной избирательный участок основателя ЛДПР. Мы приветствуем и сердечно рады тому, что заслуги великого человека получают такое высокое признание», — говорится в сообщении.

Жириновский скончался 6 апреля в больнице из-за осложнений на фоне COVID-19. Ему было 75 лет. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

Новости Москвы,Общество,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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