В Москве появится улица имени Жириновского

«Здесь его часто видели, и многие соседи хорошо знали, поблизости была 814-я школа, где расположен родной избирательный участок основателя ЛДПР. Мы приветствуем и сердечно рады тому, что заслуги великого человека получают такое высокое признание», — говорится в сообщении.