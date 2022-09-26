В Москве появится улица имени Жириновского

На западе Москвы одну из улиц назовут именем экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.
Отмечается, что назвать в честь Жириновского намерены одну из безымянных улиц в районе Очаково-Матвеевское недалеко от дома, в котором он прожил много лет.
«Здесь его часто видели, и многие соседи хорошо знали, поблизости была 814-я школа, где расположен родной избирательный участок основателя ЛДПР. Мы приветствуем и сердечно рады тому, что заслуги великого человека получают такое высокое признание», — говорится в сообщении.
Жириновский скончался 6 апреля в больнице из-за осложнений на фоне COVID-19. Ему было 75 лет. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище.