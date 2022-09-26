Расписание аэроэкспрессов до Внуково и Шереметьево изменится в октябре

В октябре 2022 года будет изменено расписание поездов «Аэроэкспресс» до аэропортов Внуково и Шереметьево , сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области .

«Изменение расписания поездов «Аэроэкспресса» в октябре. С 1 по 31 октября изменено расписание рейса поездов «Аэроэксресса» в 6:00 из Внуково», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 30 сентября по 23 октября скорректирован график поездов в Шереметьево, а некоторые рейсы будут отменены.