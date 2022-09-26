В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
8 минут назад

Расписание аэроэкспрессов до Внуково и Шереметьево изменится в октябре

Агентство «Москва»

В октябре 2022 года будет изменено расписание поездов «Аэроэкспресс» до аэропортов Внуково и Шереметьево, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Расписание аэроэкспрессов до Внуково и Шереметьево изменится в октябре
Фото: Аэроэкспресс Аэроэкспресс

«Изменение расписания поездов «Аэроэкспресса» в октябре. С 1 по 31 октября изменено расписание рейса поездов «Аэроэксресса» в 6:00 из Внуково», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 30 сентября по 23 октября скорректирован график поездов в Шереметьево, а некоторые рейсы будут отменены.

Пассажиров попросили заранее уточнять расписание на сайте «Аэроэкспресса».

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители