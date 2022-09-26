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21 минуту назад

Около 70 граффити согласовали в Москве в этом году

Агентство «Москва»иещё 3

В Москве в этом году согласовали около 70 граффити, в том числе посвященные вратарю Льву Яшину, столичным пожарным и спасателям. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Около 70 граффити согласовали в Москве в этом году
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала около 70 граффити. Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования. По остальным изображениям художники представили дизайн-проекты планируемых к нанесению граффити», - сказал заммэра.

Он подчеркнул, что граффити, которые размещают на фасадах зданий, должны соответствовать определенной тематике. Это могут быть портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства, пояснил Бирюков.

«Большой популярностью в Москве уже не первый год пользуется нанесение изображений на трансформаторные подстанции: например, новое граффити с изображением известного русского ученого Дмитрия Менделеева появилось на трансформаторе, расположенном на территории школы №1574 в 4-м Лесном пер. Часть подстанций украсили граффити в стиле русского народного творчества - гжель, хохлома, дымковская роспись», - рассказал Петр Бирюков.

Заммэра напомнил, что самовольно наносить на столичные здания рекламные рисунки и граффити запрещено. В настоящее время в Москве насчитывается более 800 согласованных граффити.

Новости Москвы,Лев Яшин,Дмитрий Менделеев,Петр Бирюков,
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