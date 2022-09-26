Новые «медленные зоны» для электросамокатов ввели в Москве

— Вводим «медленные зоны» для электросамокатов в 49 жилых кварталах <...> по всей Москве. Максимальная скорость для самокатов будет 15 километров в час — как в московских парках и других зонах, где много пешеходов. Теперь вместе с жилыми кварталами в Москве всего больше 180 «медленных зон», — отметили в департаменте.