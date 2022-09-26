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50 минут назад

Известный актер рассказал об «удручающих» районах Москвы

Lenta.ru

Известный актер Федор Лавров назвал районы Москвы, которые считает удручающими. Среди нелюбимых локаций артиста оказались Печатники, сообщает «Москвич Mag».

Известный актер рассказал об «удручающих» районах Москвы
Фото: ТАССТАСС

«Не очень люблю районы ближе к новостройкам, какие-то там Печатники, эти края меня удручают», — заявил Лавров.

Он добавил, что считает своими любимыми районами столицы ВДНХ, Хамовники и некоторые части Ленинского проспекта.

Касательно архитектуры Лавров предпочитает «абстрактные» места.

«Где-то идти, спускаться с холма и смотреть в перспективу, а таких точек в Москве много. Или из какого-нибудь высокого здания смотреть на реку — на все, что происходит вокруг. Некий ампир, который захватывает дух», — пояснил актер.

Ранее в сентябре российский актер Владимир Сычев высказался о количестве приезжих в Москве. Он отметил, что в последнее несколько лет в столице стало слишком много людей. Артист считает, что относительно других мировых столиц люди в Москве приятнее, однако ему хотелось бы сократить число приезжих, чтобы в городе стало менее тесно.

Новости Москвы,Федор Лавров,Владимир Сычев,ВДНХ,
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