Известный актер рассказал об «удручающих» районах Москвы

«Где-то идти, спускаться с холма и смотреть в перспективу, а таких точек в Москве много. Или из какого-нибудь высокого здания смотреть на реку — на все, что происходит вокруг. Некий ампир, который захватывает дух», — пояснил актер.

Ранее в сентябре российский актер Владимир Сычев высказался о количестве приезжих в Москве. Он отметил, что в последнее несколько лет в столице стало слишком много людей. Артист считает, что относительно других мировых столиц люди в Москве приятнее, однако ему хотелось бы сократить число приезжих, чтобы в городе стало менее тесно.