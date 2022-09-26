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1 час назад

Прогноз погоды: Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Газета.Ruиещё 1

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в город идет уже третий по счету южный циклон.

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, нас ждет совершенно невыразительное начало рабочей недели. Так, в понедельник и вторник в столице будут идти кратковременные дожди», – цитирует Шувалова «Москва 24».

Он уточнил, что температура воздуха в эти дни составит 12–13 градусов тепла.

«В то же время к среде в Москву придет уже третий по счету южный циклон, что, в свою очередь, немного повысит среднесуточную температуру в городе», – добавил метеоролог.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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