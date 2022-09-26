Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в город идет уже третий по счету южный циклон.
«К сожалению, нас ждет совершенно невыразительное начало рабочей недели. Так, в понедельник и вторник в столице будут идти кратковременные дожди», – цитирует Шувалова «Москва 24».
Он уточнил, что температура воздуха в эти дни составит 12–13 градусов тепла.
«В то же время к среде в Москву придет уже третий по счету южный циклон, что, в свою очередь, немного повысит среднесуточную температуру в городе», – добавил метеоролог.