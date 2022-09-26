Власти Москвы выставили на продажу 154 машино-места в СЗАО

Глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков сообщил, что город выставил на торги 154 парковочных места в четырех районах столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фото: m24.ru m24.ru

Аукционы пройдут в Строгине, Куркине, Митине и Щукине.

"Автовладельцы столицы активно приобретают машино-места на аукционах: с начала года было реализовано более четырех тысяч подобных объектов. Сейчас на северо-западе Москвы можно приобрести 154 парковочных места на многоуровневых наземных и подземных стоянках", – заявил специалист.

По словам Щербакова, речь идет о местах площадью от 11,3 до 22,2 квадратного метра. Они располагаются в промышленных кварталах СЗАО.

В Куркине москвичам доступны 59 машино-мест в паркингах на Соколово-Мещерской улице, 35 мест – на подземной стоянке и 24 места – на наземной. В Щукине, Строгине и Митине предлагают 35, 29 и 31 место соответственно.

Парковочные места планируется реализовать на открытых электронных аукционах посредством публичного предложения и на торгах без объявления цены. Победителем становится тот, кто предложил наиболее высокую цену.