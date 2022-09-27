В аэропортах Москвы задержали или отменили десятки рейсов

В аэропортах Москвы во вторник, 27 сентября, задержали и отменили в общей сложности 28 рейсов из-за тумана. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

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Так, в Шереметьево задержаны пять рейсов, вылет еще шести отменен. Во Внуково задержан вылет еще 15 самолетов, отменены два отправления. Информации об изменении времени вылета лайнеров из Домодедово и Жуковского нет.