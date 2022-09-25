Раскрыта судьба «лежачего небоскреба» на юге Москвы

По имеющейся информации, раньше в помещениях здания на Варшавском шоссе располагался научно-исследовательский центр электронно-вычислительной техники (НИЦЭВТ). Чтобы защитить людей, живущих в этом районе, от возможного излучения, здание решено было строить именно в длину — в итоге общая протяженность дома составила 735 метров.