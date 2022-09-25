В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Россияне поделились воспоминаниями о любимом игровом автомате времен СССР

Мослента

Воспоминаниями об игровом автомате советских времен «Морской бой» россияне поделились в группе «Мы из СССР — Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Россияне поделились воспоминаниями о любимом игровом автомате в СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот это была моя любимая игра! У нас они стояли в кинотеатрах. В выходные мы с папой приходили раньше сеанса, чтобы успеть поиграть», — рассказал подписчик интернет-сообщества и подкрепил публикацию фотографией известного аппарата.

«Стрелять надо было в угол», — отреагировал на увиденное один из юзеров.

«Как только корабль нос показал! Перед девчонками блатовали — стреляли, глядя не в перископ, а в окошко рядом», — продолжил его мысль другой.

«До сих пор помню запах резинки, в которую нужно было лицом упираться», — заявил третий.

Приятные воспоминания пост вызвал у большого числа фолловеров группы. Некоторые вспомнили, что одна игра стоила 15 копеек.

«Обожал эту игру», «Я вообще с этого "морского боя" не вылезал», «Только вчера был в музее советских игровых автоматов, детство вспоминал», «Даже звук выстрелов помню», «Ох, сколько пятнадчиков там просажено…», «Аж слеза потекла», — написали участники дискуссии.

Ранее в сети обсудили одну из любимых игр девочек в СССР. Юзеры вспомнили бумажных кукол с вырезаемой для них одеждой.

Новости Москвы,Игры,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители