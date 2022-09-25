Россияне поделились воспоминаниями о любимом игровом автомате в СССР

«Вот это была моя любимая игра! У нас они стояли в кинотеатрах. В выходные мы с папой приходили раньше сеанса, чтобы успеть поиграть», — рассказал подписчик интернет-сообщества и подкрепил публикацию фотографией известного аппарата.