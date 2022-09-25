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1 час назад

В течение полутора суток в Москве выпало до 85% месячной нормы осадков

Газета.Ruиещё 4

До 85% месячной нормы осадков выпало в Москве в течение полутора суток. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

В течение полутора суток в Москве выпало до 85% месячной нормы осадков
Фото: ReutersReuters

«До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток. Наибольшее количество осадков за прошедшие дожди зафиксировано в ВАО — 55 миллиметров, ТиНАО — 50 миллиметров, ЗАО — 48 миллиметров», — говорится в сообщении.

Сообщается, что со всем количеством выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. В ночь на 26 сентября в столице ожидаются кратковременные дожди.

Ранее синоптики прогнозировали в Москве в воскресенье, 25 сентября, облачную погоду с дождями и ветром до 11 м/с. В Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень опасности из-за дождя до конца дня. Скорость северо-западного ветра в столичном регионе составит 7-12 м/с. Атмосферное давление в Москве и Подмосковье — 736 мм ртутного столба.

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