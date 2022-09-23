Маршрут автобуса с823 в Орехово-Борисове продлят с 24 сентября

Маршрут автобуса с823 в столичном районе Орехово-Борисово продлят с 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 23 сентября.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

После остановки у железнодорожной станции Москворечье второй ветки Московских центральных диаметров (МЦД-2) автобусы пойдут по Каширскому шоссе, Шипиловской и Домодедовской улицам до 6-го микрорайона Орехова-Борисова.

Как отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы», пациенты городской поликлиники №166 теперь смогут добраться до действующих филиалов поликлиники в Царицыно.

Кроме того, с 24 сентября в ряде районов Москвы появятся новые остановки. Так, появится остановка «Музыкальная школа» на маршруте № 444 в микрорайоне 8А Теплого стана. При этом на маршруте № 798 добавится несколько остановок в сторону Кардиоцентра.