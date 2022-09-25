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58 минут назад

Прогноз погоды: москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москва24иещё 3

В воскресенье, 25 сентября, в столице и Московской области ожидается облачная погода, дождь и до 11 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Москвичам пообещали облачную погоду и дождь
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Облачно. Дождь. Температура воздуха в Москве составит 8-10 градусов тепла, по области – от 6 до 11 градусов. Ветер западный, 6-11 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в субботу наибольшее число осадков выпало в западном, северо-восточном, восточном, юго-западном и северо-западном административных округах. Оперативный пропуск воды обеспечивали специалисты ГУП "Мосводосток". В частности, на улицах дежурили 300 бригад и около 290 единиц техники.

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