В Москве открывается юбилейный Фестиваль балета в Кремле

В Москве 23 сентября открывается юбилейный Х Фестиваль балета в Кремле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
На фестивале будут представлены знаковые спектакли Кремлевского балета - "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Баядерка" и "Лебединое озеро".
Фестиваль пройдет в Большом зале Кремлевского дворца. Гала-концерт запланирован на 27 сентября.
"Венцом X Фестиваля балета в Кремле станет гала-концерт, где примут участие ведущие солисты главных театров – от Владивостока до Минска", — рассказали в пресс-службе.
В одном гала-концерте представят более 15 фрагментов из балетов "Спящая красавица", "Золотая орда", "Спартак", "Тысяча и одна ночь", "Кармен", "Корсар" и др.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге пройдет международный фестиваль театров кукол. Мероприятие пройдет с 23 по 26 сентября в театре кукол "Пьеро". Участники — 14 театральных коллективов.