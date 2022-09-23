В Москве открывается юбилейный Фестиваль балета в Кремле

В Москве 23 сентября открывается юбилейный Х Фестиваль балета в Кремле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

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На фестивале будут представлены знаковые спектакли Кремлевского балета - "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Баядерка" и "Лебединое озеро".

Фестиваль пройдет в Большом зале Кремлевского дворца. Гала-концерт запланирован на 27 сентября.

"Венцом X Фестиваля балета в Кремле станет гала-концерт, где примут участие ведущие солисты главных театров – от Владивостока до Минска", — рассказали в пресс-службе.

В одном гала-концерте представят более 15 фрагментов из балетов "Спящая красавица", "Золотая орда", "Спартак", "Тысяча и одна ночь", "Кармен", "Корсар" и др.