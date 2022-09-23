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15 минут назад

В Москве открывается юбилейный Фестиваль балета в Кремле

Газета.Ru

В Москве 23 сентября открывается юбилейный Х Фестиваль балета в Кремле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

В Москве открывается юбилейный Фестиваль балета в Кремле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фестивале будут представлены знаковые спектакли Кремлевского балета - "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Баядерка" и "Лебединое озеро".

Фестиваль пройдет в Большом зале Кремлевского дворца. Гала-концерт запланирован на 27 сентября.

"Венцом X Фестиваля балета в Кремле станет гала-концерт, где примут участие ведущие солисты главных театров – от Владивостока до Минска", — рассказали в пресс-службе.

В одном гала-концерте представят более 15 фрагментов из балетов "Спящая красавица", "Золотая орда", "Спартак", "Тысяча и одна ночь", "Кармен", "Корсар" и др.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге пройдет международный фестиваль театров кукол. Мероприятие пройдет с 23 по 26 сентября в театре кукол "Пьеро". Участники — 14 театральных коллективов.

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