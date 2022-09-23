Сегодня и в ночь на субботу москвичей ждет затишье перед тем, как на регион обрушатся ливни. Об этом «Профилю» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, сегодня в столичном регионе небо «хмурится», ожидаются незначительные осадки. Температура будет в пределах нормы - около 13-15°C выше ноля.

Однако уже в субботу Москва окажется «в самом сердце атмосферного вихря» и на нее обрушатся ливни. Синоптики прогнозируют, что москвичей ждет «пять ведер дождевой воды на метр квадратный площади», а за двое суток выпадет 52 мм осадков.

«Согласно метеостатистике, 24 сентября этого года может стать самым дождливым днем как минимум с 1948 года. Предыдущий рекорд держался с 1953 года, когда метеорологи на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 мм осадков. По всей видимости, рекордно влажным станет и 25 сентября», - заметил Евгений Тишковец.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос», столбики термометров на выходных поднимутся до отметки в 9°C, однако из-за дождей будет казаться холоднее. Немного потеплеет в начале следующей недели, однако о «бабьем лете» пока придется забыть.