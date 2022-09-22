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16 минут назад

Дни культуры ОАЭ открылись в Москве

Вечерняя Москва

Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов открылись в Москве, они продлятся до 25 сентября. Об этом сообщили в посольстве ОАЭ в России в четверг, 22 сентября.

Дни культуры ОАЭ открылись в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя МоскваАлексей Орлов / Вечерняя Москва

Открытие дней началось с выступления коллектива народного творчества эмирата Шарджа. После этого горожане смогли посмотреть на творчество умелиц из ОАЭ — они занимались росписью рук хной, изготовлением кукол и знакомили посетителей мероприятия с восточным парфюмом.

При этом 23 сентября Дни ОАЭ переместятся на ВДНХ в павильон № 57, 24 сентября мероприятие продолжится в саду «Эрмитаж», а 25 сентября оно переедет в парк «Музеон».

Гости праздника смогут примерить национальные костюмы ОАЭ и сделать в них фото. По словам посла страны в Москве Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера, мероприятие призвано способствовать дальнейшему развитию культурных связей и культурному обмену народов двух стран, передает ТАСС.

21 сентября в столице начался фестиваль «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города». В рамках мероприятия горожанам покажут девять новых работ. Картины современных художников трансформируют привычный пейзаж улиц в «живое» пространство.

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