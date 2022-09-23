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31 минуту назад

Системы теплоснабжения Москвы перешли на зимний режим

Вечерняя Москваиещё 3

Завершились работы по переводу систем теплоснабжения Москвы на зимний режим. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Системы теплоснабжения Москвы перешли на зимний режим
Фото:  Telegram / Городское хозяйство Москвы Telegram / Городское хозяйство Москвы

— В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций — в офисные здания, на предприятиях торговли и промышленности, — заявил он.

По словам Бирюкова, отопительный сезон стартовал в этом году досрочно из-за резкого похолодания. Так, подавать тепло по заявкам в социальные учреждения начали еще с 5 сентября.

Кроме того, сейчас работает общегородская горячая линия по вопросам отопления. Позвонив на нее, можно сообщить о возникших проблемах, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого Бирюков сообщил, что отопление включили в 98 процентах жилых домов Москвы. По его словам, над тепловыми коммуникациями провели все необходимые испытания и осуществили ремонтные работы, поэтому они полностью готовы к эксплуатации.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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