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7 минут назад

Известный актер назвал главные достоинства Москвы

Мослентаиещё 1

Главные достоинства Москвы перед другими европейскими мегаполисами назвал в интервью «Москвич Mag» известный российский актер и режиссер Юрий Соломин.

Известный актер назвал главные достоинства Москвы
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Москва — а я бывал во многих великих столицах — ни с кем не конкурирует. Тут своя прекрасная архитектура, много парков, зелени, театров и музеев», — заявил он.

Артист также положительно отозвался и о своем родном городе — Чите. Он отметил природу этого края: обилие лесов, гор и озер.

Ранее достоинства Москвы перечислил российский певец и актер Сергей Лазарев.

«Я с полной уверенностью могу сказать, что Москва — один из красивейших городов мира», — сказал музыкант.

Новости Москвы,Сергей Лазарев,Юрий Соломин,
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