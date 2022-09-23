Известный актер назвал главные достоинства Москвы

Главные достоинства Москвы перед другими европейскими мегаполисами назвал в интервью «Москвич Mag» известный российский актер и режиссер Юрий Соломин.
«Москва — а я бывал во многих великих столицах — ни с кем не конкурирует. Тут своя прекрасная архитектура, много парков, зелени, театров и музеев», — заявил он.
Артист также положительно отозвался и о своем родном городе — Чите. Он отметил природу этого края: обилие лесов, гор и озер.
Ранее достоинства Москвы перечислил российский певец и актер Сергей Лазарев.
«Я с полной уверенностью могу сказать, что Москва — один из красивейших городов мира», — сказал музыкант.