Москвичей предупредили о сильном дожде

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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По данным синоптиков, до 00:00 в столице ожидается сильный, местами очень сильный дождь.

За ночь в Москве выпало 8 миллиметров осадков, а днем ожидается еще до 17 миллиметров. В общей сложности за сутки может выпасть около 40% месячной нормы осадков.