Ликсутов рассказал о модернизации трамвайных путей в Москве

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал про обновление трамвайных путей в разных районах Москвы.

Фото: Дептранс Москвы Дептранс Москвы

«Модернизация трамвайной инфраструктуры — одна из ключевых задач транспортного комплекса столицы, которую мы выполняем по поручению мэра Москвы С. Собянина. Только за этот год мы обновили более 16 км путей. Сегодня основные работы ведутся на трех участках — это Халтуринская улица, Останкино и шоссе Энтузиастов. При этом мы максимально заботимся о пассажирах — все работы выполняются без полного закрытия трамвайных маршрутов на длительный срок», — отметил Максим Ликсутов.

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Трамваи в Москве становятся комфортнее и тише не только для пассажиров, но и для жителей домов, которые расположены возле трамвайных путей. Как отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта, уровень шума на отремонтированных участках снизился до 20%.

В столичном Департаменте транспорта добавили, что в этом году на трамвайной сети Москвы уложили почти 14 тысяч новых шпал, заменили 35 комплектов стрелочных переводов и пересечений, а также сварили более 2,7 тыс. стыков на трамвайных путях.

Трамвайная сеть столицы с 2021 года находится в ведении Московского метрополитена. Это позволило повысить надежность и безопасность поездок, увеличить скорость движения трамваев, а также снизить уровень шума и вибрации. Столичный парк трамваев на сегодняшний день обновлен на 95%.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что на четырех улицах в центре и на юге Москвы установили 25 новых приподнятых трамвайных платформ, которые позволят увеличить безопасность пассажиров. Платформы построили во время благоустройства Новокузнецкой, Кожевнической, Дубининской улиц и улицы Даниловский Вал — трамваи № А, 3, 38, 39 и 47 уже останавливаются в новых местах. На этих же улицах для безопасности пассажиров на остановках трамваев расширили тротуары — теперь водители автомобилей не смогут обгонять трамвай во время его стоянки на остановке.