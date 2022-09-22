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1 час назад

Пользователи Face Pay в Москве с июля сэкономили 5 млн руб за счет кешбэка

Москва24иещё 1

Москвичи, пользующиеся сервисом по оплате проезда Face Pay, за счет кешбэка по карте "Мир" сэкономили более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Пассажирам напомнили, что данная акция открыта до конца года. Чтобы получить кешбэк 10 рублей с каждой поездки, нужно оплатить проезд в метро и МЦК по Face Pay с привязанной картой "Мир". При этом сначала спишется полная стоимость поездки, а позднее, в течение 5 дней, деньги вернутся на счет.

Подключиться к Face Pay есть возможность в сервисе "Метро Москвы". Карту платежной системы следует привязать в личном кабинете приложения и зарегистрировать ее в приложении "Привет, Мир!" или на одноименном сайте.

Ранее в Москве запустили конкурс на новое русскоязычное название для сервиса бесконтактной оплаты проезда Face Pay. В качестве подарка победитель получит 3 года бесплатного проезда на городском транспорте с помощью технологии.

С 10 сентября 2022 года сервис доступен для проезда на всех станциях МЦК. Его запустили по случаю шестилетия МЦК. А "Проспект Мира" стала первой в подземке станцией с системой Face Pay на всех турникетах.

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