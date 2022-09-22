Москвичи, пользующиеся сервисом по оплате проезда Face Pay, за счет кешбэка по карте "Мир" сэкономили более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Пассажирам напомнили, что данная акция открыта до конца года. Чтобы получить кешбэк 10 рублей с каждой поездки, нужно оплатить проезд в метро и МЦК по Face Pay с привязанной картой "Мир". При этом сначала спишется полная стоимость поездки, а позднее, в течение 5 дней, деньги вернутся на счет.

Подключиться к Face Pay есть возможность в сервисе "Метро Москвы". Карту платежной системы следует привязать в личном кабинете приложения и зарегистрировать ее в приложении "Привет, Мир!" или на одноименном сайте.

Ранее в Москве запустили конкурс на новое русскоязычное название для сервиса бесконтактной оплаты проезда Face Pay. В качестве подарка победитель получит 3 года бесплатного проезда на городском транспорте с помощью технологии.