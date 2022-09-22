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1 час назад

Обороты гостиниц, ресторанов и турагентств Москвы выросли на треть летом 2022 года

ТАССиещё 2

Выручка сферы гостеприимства Москвы в июне - августе выросла в среднем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В июне - августе 2022 года обороты столичных гостиниц достигли 23,9 млрд рублей, что на 17,8% превышает показатели прошлого лета. Рестораны и кафе за тот же период заработали 140,2 млрд рублей - на 56,7% больше, чем в аналогичные месяцы предыдущего года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В пресс-службе отметили, что росту оборотов способствовало отсутствие антиковидных мер, ограничивавших посещаемость московских ресторанов и гостиниц летом 2021 года, а также увеличение внутреннего туризма: в этом году россияне гораздо активнее путешествовали по стране, и столица стала одним из основных мест для посещения. Туристические агентства Москвы в июне - августе получили выручку в размере 235,3 млрд рублей, что на 44,2% выше показателей летних месяцев 2021 года.

По данным департамента, росло и количество чеков в сфере гостеприимства. Число транзакций у гостиниц за лето 2022 года увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 19% и составило 4,3 млн. Заведения общепита нарастили посещаемость на 32% - до 203,6 млн чеков. Туристические агентства выдали 16,8 млн чеков - это на 42% превышает прошлогодний летний показатель.

"Средний чек в заведениях общепита Москвы в июне - августе 2022 года вырос на 19% по сравнению с летом прошлого года - до 689 рублей. В сфере туризма услуги подорожали на 2% - до 14 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.

Новости Москвы,Видео,Владимир Ефимов,
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