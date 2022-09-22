Выручка сферы гостеприимства Москвы в июне - августе выросла в среднем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В июне - августе 2022 года обороты столичных гостиниц достигли 23,9 млрд рублей, что на 17,8% превышает показатели прошлого лета. Рестораны и кафе за тот же период заработали 140,2 млрд рублей - на 56,7% больше, чем в аналогичные месяцы предыдущего года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В пресс-службе отметили, что росту оборотов способствовало отсутствие антиковидных мер, ограничивавших посещаемость московских ресторанов и гостиниц летом 2021 года, а также увеличение внутреннего туризма: в этом году россияне гораздо активнее путешествовали по стране, и столица стала одним из основных мест для посещения. Туристические агентства Москвы в июне - августе получили выручку в размере 235,3 млрд рублей, что на 44,2% выше показателей летних месяцев 2021 года.

По данным департамента, росло и количество чеков в сфере гостеприимства. Число транзакций у гостиниц за лето 2022 года увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 19% и составило 4,3 млн. Заведения общепита нарастили посещаемость на 32% - до 203,6 млн чеков. Туристические агентства выдали 16,8 млн чеков - это на 42% превышает прошлогодний летний показатель.