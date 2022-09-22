Москвич сравнил жизнь на окраине столицы с центром города

Жизнь на окраине столицы с центром города сравнил в разговоре с «Мослентой» житель Бибирево Даниил, ранее проживавший в Басманном районе Москвы.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру» Екатерина Якель / «Лента.ру»

По словам героя интервью, «спальник» выигрывает у центра в вопросе озеленения. Он отметил, что в Бибирево есть лес и несколько парков, а в Басманном нет.

«Так что зелени здесь гораздо больше», — заключил москвич.

Кроме того, окраинный район, по словам героя интервью, оказался менее криминальным, чем центральный. «Здесь спокойнее, а в Басманном все же очень много питейных заведений. Там чаще случаются драки и конфликты, а еще есть проблема с закладчикам», — рассказал Даниил.