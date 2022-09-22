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1 час назад

Москвич сравнил жизнь на окраине столицы с центром города

Мослентаиещё 1

Жизнь на окраине столицы с центром города сравнил в разговоре с «Мослентой» житель Бибирево Даниил, ранее проживавший в Басманном районе Москвы.

Москвич сравнил жизнь на окраине столицы с центром города
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»Екатерина Якель / «Лента.ру»

По словам героя интервью, «спальник» выигрывает у центра в вопросе озеленения. Он отметил, что в Бибирево есть лес и несколько парков, а в Басманном нет.

«Так что зелени здесь гораздо больше», — заключил москвич.

Кроме того, окраинный район, по словам героя интервью, оказался менее криминальным, чем центральный. «Здесь спокойнее, а в Басманном все же очень много питейных заведений. Там чаще случаются драки и конфликты, а еще есть проблема с закладчикам», — рассказал Даниил.

Ранее москвичка сравнила жизнь в столичном районе Сокол в начале нулевых и сейчас. Она рассказала, что сейчас недвижимость на Соколе сильно подорожала.

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