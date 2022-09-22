Стартовала олимпиада для школьников «Музеи. Парки. Усадьбы»

"В Москве стартовал десятый юбилейный сезон олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы", он продлится до 31 марта 2023 года. Задания рассчитаны на школьников из первых-одиннадцатых классов и даже дошкольников. Ребятам предстоит посещать музеи, парки и усадьбы столицы и выполнять задания, в основу которых легли музейные материалы. Олимпиада нацелена не столько на проверку знаний детей, сколько на расширение их кругозора", - отметили в пресс-службе.