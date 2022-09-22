Стартовала олимпиада для школьников «Музеи. Парки. Усадьбы»

Десятый юбилейный сезон олимпиады для школьников "Музеи. Парки. Усадьбы" стартовал в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования.
"В Москве стартовал десятый юбилейный сезон олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы", он продлится до 31 марта 2023 года. Задания рассчитаны на школьников из первых-одиннадцатых классов и даже дошкольников. Ребятам предстоит посещать музеи, парки и усадьбы столицы и выполнять задания, в основу которых легли музейные материалы. Олимпиада нацелена не столько на проверку знаний детей, сколько на расширение их кругозора", - отметили в пресс-службе.
Ежегодно в олимпиаде участвуют десятки тысяч московских ребят. В прошлом сезоне для школьников работала 221 площадка. Самыми популярными музеями стали Музей Космонавтики, Дарвиновский музей, Геологический музей им. Вернадского, Государственный музей Востока и Зоологический музей Московского государственного университета им. Ломоносова.
"В этом году кроме уже знакомых и любимых участниками площадок будут и новые. Среди них Государственный исторический музей, Музей сословий России, новая площадка Государственного биологического музея им. Тимирязева на ВДНХ, Научно-мемориальный музей профессора Жуковского и другие", - добавили в департаменте.
Победителей и призеров олимпиады прошлого учебного года приглашали на финальную игру-прогулку. В ней приняли участие около 10 тыс. москвичей. Вместе с родителями и учителями школьники и дошкольники путешествовали по историческому центру столицы, строили маршруты, в поиске ответов изучали памятники, архитектурные объекты и другие достопримечательности и выполняли задания.
Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы" проводится с 2013 года. Ее организует департамент образования и науки совместно с департаментом культуры города Москвы. Координирует проведение олимпиады Центр педагогического мастерства.