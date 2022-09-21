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2 часа назад

Жители Москвы смогут привить своих домашних животных

РИА "ФедералПресс"

В столице проводится масштабная кампания по вакцинации домашних животных против бешенства. Кампания организована государственной ветеринарной службой Москвы. Осенью 2022 года будут работать более 360 временных прививочных пунктов, сообщили в мэрии Москвы.

Жители Москвы смогут привить своих домашних животных
Фото: mos.rumos.ru

«Вакцинация против бешенства обязательна для кошек, собак, енотов и хорьков. По поводу прививки редким питомцам лучше проконсультироваться со специалистом» – рассказали в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

В ведомстве напомнили, что бешенство – смертельное заболевание, защититься от которого можно с помощью вакцинации.

«Бешенство – это смертельное инфекционное заболевание, которое опасно для животных и человека. Именно поэтому его профилактике в городе уделяется огромное внимание. Вакцинация домашних животных – самый надежный способ предотвратить распространение этой болезни. Прививать следует даже тех питомцев, которые постоянно содержатся в квартире», – уточнили в пресс-службе.

Вакцинировать разрешается только здоровых животных. Перед прививкой питомцы будут проходить профилактический осмотр врача-ветеринара. Иммунитет после вакцинации будет сформирован на 21 день.

Прививка делается бесплатно в любой государственной ветеринарной клинике. Кроме того, специалиста можно вызвать на дом – в таком случае будет необходимо оплатить выезд врача. Список пунктов вакцинации можно посмотреть на сайте.

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