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4 часа назад

"Близко к средним срокам": когда температура опустится ниже нуля в Москве

Москва24

Руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов в разговоре с Москвой 24 предположил, что температура воздуха в столице может опуститься ниже нуля в начале октября.

Синоптик рассказал, когда температура опустится ниже нуля
Фото: Москва 24/Лидия ШиронинаМосква 24/Лидия Широнина

"Полагаю, что все-таки средние сроки наступления первых заморозков – это первые числа октября. Я думаю, что близко к средним срокам это и произойдет", – отметил синоптик.

При этом до конца сентября температура воздуха в Москве будет выше нуля, добавил Шувалов.

На этой и последующей неделе пока не до заморозков. У нас дожди, облачность. На этой неделе до пятницы, 23 сентября, включительно – около 14 градусов, а в субботу-воскресенье – не выше 12. На следующей неделе, думаю, те же самые 10...13 градусов - Александр Шувалов

руководитель прогностического центра "Метео"

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков перечислил недуги, которые обостряются осенью. В частности, речь идет о сердечно-сосудистых и психических заболеваниях, поскольку погодные колебания в целом оказывают стресс на организм. Кроме того, эксперт предупредил об активизации COVID-19 и ОРВИ в этот период.

Новости Москвы,Николай Крючков,Александр Шувалов,
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