Синоптик рассказал, когда температура опустится ниже нуля

На этой и последующей неделе пока не до заморозков. У нас дожди, облачность. На этой неделе до пятницы, 23 сентября, включительно – около 14 градусов, а в субботу-воскресенье – не выше 12. На следующей неделе, думаю, те же самые 10...13 градусов - Александр Шувалов