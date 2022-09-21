В Москве состоится акция «Зеленая суббота»

— «Зеленая суббота» вновь пройдет в столице 24 сентября. В этот раз горожане будут обмениваться аксессуарами для домашних питомцев, смогут сделать пожертвование в благотворительный фонд «Собаки, которые любят» и передать необходимые товары в приюты для животных, — говорится в сообщении.