Сеть Wi-Fi стала доступна на всей центральной части ВДНХ

Городской Wi-Fi стал доступен на всей центрально части ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

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"На ВДНХ расширили покрытие городской сети Wi-Fi. Сейчас она доступна от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя "Восток". Благодаря высокой скорости подключения, которую обеспечивает современное оборудование, гости выставки могут быстро скачивать и отправлять файлы, смотреть видео и совершать онлайн-звонки", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, теперь сеть Wi-Fi на ВДНХ покрывает значительную часть территории выставки. Там установлено около 60 точек доступа к бесплатному интернету, а их мощности хватает для одновременного подключения больше 50 тысяч пользователей.

"При этом оборудование незаметно для посетителей - инфраструктура спроектирована так, чтобы она не влияла на исторический облик комплекса", - отметила Сергунина.

Беспроводной интернет появился и на некоторых участках кольцевой дороги на ВДНХ, в непосредственной близости от зон отдыха, кафе и ресторанов, а также в других локациях.