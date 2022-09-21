Сеть Wi-Fi стала доступна на всей центральной части ВДНХ

Городской Wi-Fi стал доступен на всей центрально части ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
"На ВДНХ расширили покрытие городской сети Wi-Fi. Сейчас она доступна от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя "Восток". Благодаря высокой скорости подключения, которую обеспечивает современное оборудование, гости выставки могут быстро скачивать и отправлять файлы, смотреть видео и совершать онлайн-звонки", - говорится в сообщении.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, теперь сеть Wi-Fi на ВДНХ покрывает значительную часть территории выставки. Там установлено около 60 точек доступа к бесплатному интернету, а их мощности хватает для одновременного подключения больше 50 тысяч пользователей.
"При этом оборудование незаметно для посетителей - инфраструктура спроектирована так, чтобы она не влияла на исторический облик комплекса", - отметила Сергунина.
Беспроводной интернет появился и на некоторых участках кольцевой дороги на ВДНХ, в непосредственной близости от зон отдыха, кафе и ресторанов, а также в других локациях.
Для того чтобы подключиться к бесплатному интернету в городе, нужно выбрать в списке доступных сетей "Moscow_WiFi_Free". Это можно сделать в 57 парках столицы, в студенческих общежитиях, на объектах культуры, автовокзалах и автостанциях, в социальных центрах, бесплатных коворкингах для предпринимателей, в спортивных организациях, на улицах в черте Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца.