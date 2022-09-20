Собянин: в «Сахарово» развернут инфраструктуру взаимодействия Минобороны РФ и иностранных граждан

"В Москве действует миграционный центр "Сахарово" - единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов. В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан", - написал мэр.