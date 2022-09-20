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7 часов назад

В "Сахарово" создадут условия для оформления иностранцев на военную службу в России

ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан

Собянин: в «Сахарово» развернут инфраструктуру взаимодействия Минобороны РФ и иностранных граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан развернут в московском миграционном центре "Сахарово". Об этом сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве действует миграционный центр "Сахарово" - единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов. В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан", - написал мэр.

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