Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 22 по 24 сентября

В период с 22 по 24 сентября в Москве состоится акция "День без турникетов", к которой присоединятся более 130 площадок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"С начала года в акции поучаствовали около 25 тысяч человек. В этот раз посетителей примут 137 площадок, 47 из них – впервые", – сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в рамках акции гости узнают подробности процесса создания мультфильмов, познакомятся с современными перспективными профессиями, а также смогут посетить тематические мастер-классы.

"Среди новых участников – одна из ведущих российских компаний в сфере онлайн-образования и студия веб- и мобильной разработки. Также к акции присоединилась сеть цехов и заводов по промышленному восстановлению деталей и агрегатов. Гостей пригласят в лабораторию, куда в обычные дни доступ посторонним закрыт. Они увидят, как производятся станки для ремонта комплектующих", – сообщили в пресс-службе.

Москвичи смогут посетить "Союзмультфильм", Часовой завод, Карамельную мануфактуру и еще более 20 музеев. Для любителей спортивной сферы проведут мастер-класс по обучению трюкам на самокате и скейтборде. Также все желающие смогут посетить училище олимпийского резерва № 1.

Для посещения мероприятий в рамках акции "День без турникетов" необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте проекта.

В субботу, 1 октября, в Москве состоится фестиваль поп-культуры, комиксов, игр и косплея Bubble Comics Con. Фестиваль организуют в Music Media Dome.