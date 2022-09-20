В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
9 часов назад

Исторический музей представит 500 экспонатов на выставке о женской моде

Агентство «Москва»

В Государственном историческом музее 21 сентября откроется выставка «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города» , в рамках экспозиции будет представлено 500 экспонатов, посвященных женской городской моде. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

Исторический музей представит 500 экспонатов на выставке о женской моде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всего на выставке представлено 500 экспонатов. Это 90 манекенов, на которых надето около 300 предметов, около 100 из которых предоставил из своей коллекции Тим Ильясов (автор и куратор проекта, исследователь моды - прим. Агентства «Москва») и около 200 предметов - это аксессуары и предметы «красоты» (сумки, шкатулки, расчески, плойки)», - пояснили в пресс-службе.

В музее добавили, что для создания париков и цветов в образах было использовано 111 погонных метров специальной гофрированной бумаги и около 30 погонных метров кальки.

Выставка «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города» посвящена истории женской городской моды в России с середины XIX века и до наших дней.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители