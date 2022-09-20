Исторический музей представит 500 экспонатов на выставке о женской моде

В Государственном историческом музее 21 сентября откроется выставка «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города» , в рамках экспозиции будет представлено 500 экспонатов, посвященных женской городской моде. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«Всего на выставке представлено 500 экспонатов. Это 90 манекенов, на которых надето около 300 предметов, около 100 из которых предоставил из своей коллекции Тим Ильясов (автор и куратор проекта, исследователь моды - прим. Агентства «Москва») и около 200 предметов - это аксессуары и предметы «красоты» (сумки, шкатулки, расчески, плойки)», - пояснили в пресс-службе.
В музее добавили, что для создания париков и цветов в образах было использовано 111 погонных метров специальной гофрированной бумаги и около 30 погонных метров кальки.
Выставка «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города» посвящена истории женской городской моды в России с середины XIX века и до наших дней.