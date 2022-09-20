В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
31 минуту назад

В Москве выявили 4 171 новый случай коронавируса за сутки

Москва24

За прошедшие сутки в Москве выявили 4 171 новый случай коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве выявили 4 171 новый случай коронавируса за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что госпитализация за прошедшие 24 часа потребовалась 336 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 8 690 столичных пациентов, скончался 21 человек.

С начала массового распространения коронавируса в Москве было выявлено 3 155 349 случаев коронавируса. Выздоровели за время пандемии в Москве 2 927 135 человек, умерли 45 746 жителей столицы.

В РФ за минувшие 24 часа специалистам удалось выявить 46 474 новых случая COVID-19.

Госпитализация потребовалась 4 651 заболевшему. 98 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

До этого главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов допустил возможный рост числа заболевших коронавирусом в России до 100 тысяч в сутки.

По его словам, несмотря на то, что в некоторых регионах заболеваемость стабильна или снижается, во многих субъектах она растет, поэтому риск сохраняется. Он посоветовал россиянам вакцинироваться и использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Новости Москвы,Общество,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители