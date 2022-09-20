В Москве выявили 4 171 новый случай коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Москве выявили 4 171 новый случай коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

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Уточняется, что госпитализация за прошедшие 24 часа потребовалась 336 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 8 690 столичных пациентов, скончался 21 человек.

С начала массового распространения коронавируса в Москве было выявлено 3 155 349 случаев коронавируса. Выздоровели за время пандемии в Москве 2 927 135 человек, умерли 45 746 жителей столицы.

В РФ за минувшие 24 часа специалистам удалось выявить 46 474 новых случая COVID-19.

Госпитализация потребовалась 4 651 заболевшему. 98 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

До этого главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов допустил возможный рост числа заболевших коронавирусом в России до 100 тысяч в сутки.