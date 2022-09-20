Спортивные площадки оборудуют на территории ОЭЗ «Технополис Москва»

Сотрудники компаний ОЭЗ смогут бесплатно пользоваться спортивным оборудованием в любое удобное время.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

Открытые спортивные площадки для воркаута, силовые тренажеры, турники и брусья появятся на площадках «Печатники» и «Алабушево» для сотрудников и гостей особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы. Об этом сообщил Геннадий Дегтев, генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва».

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«В ближайшее время мы разместим около 30 тренажеров на открытом воздухе и в производственных корпусах особой экономической зоны “Технополис Москва”. Сотрудники компаний, локализованных в столичной ОЭЗ, смогут воспользоваться спортивным оборудованием в любое удобное время абсолютно бесплатно. На многофункциональном поле площадки “Алабушево” можно будет после рабочего дня поиграть в футбол или баскетбол. Его специализацию выбрали сами сотрудники предприятий путем опроса», — отметил Геннадий Дегтев.

На открытых пространствах зеленоградской площадки также оборудуют воркаут-зону и детский игровой комплекс с качелями, песочницей и каруселями. На площадке «Печатники» установят силовые тренажеры, шведские стенки и брусья на улице и в производственных корпусах.

Ранее для специалистов ОЭЗ уже сделали турники, поставили теннисные столы и закупили шахматы.

«Они оказались весьма востребованными, поэтому мы решили развивать это направление. Организация пространств для спорта и отдыха поможет каждому, кто работает в ОЭЗ Москвы, найти интересное и полезное занятие, быть более интегрированным в городскую среду», — сказал Геннадий Дегтев.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара. Общая площадь производственных корпусов составляет 550 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 80 миллиардов рублей. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.