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20 сентября

Отопление включили почти в 80% жилых домов Москвы

Агентство «Москва»иещё 7

Почти в 80% жилых домов столицы включено отопление. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отопление включили в 98% жилых домов Москвы
Фото: ТАССТАСС

«Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим работы, проходят штатно и в соответствии с установленным графиком. По состоянию на 10:00 20 сентября отопление включили в 78% жилых домов и более 97% социально значимых объектов», - сказал Бирюков.

Отопительный сезон в столице начался 18 сентября. К нему подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе более 34 тыс. жилых домов.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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