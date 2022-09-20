Отопление включили в 98% жилых домов Москвы

«Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим работы, проходят штатно и в соответствии с установленным графиком. По состоянию на 10:00 20 сентября отопление включили в 78% жилых домов и более 97% социально значимых объектов», - сказал Бирюков.