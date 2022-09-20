Сильный ветер повредил 14 автомобилей в Москве

Как минимум 14 автомобилей оказались под упавшими деревьями, которые в понедельник повалил сильный ветер в Москве, рассказал агентству РИА "Новости" представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, зарегистрировано падение 33 деревьев. Упавшее дерево во дворе дома номер 122 на Варшавском шоссе раздавило сразу три машины. Еще три дерева упали на Звездном бульваре", - сказал собеседник агентства. В этот же день, 19 сентября, ветер повалил на припаркованные автомобили временный пешеходный переход. По словам синоптиков, прохладная погода и дожди сохранятся в Москве до конца недели. Днем ожидается в среднем +15°C. По ночам в начале недели температура не будет превышать +8°C, а к концу опустится до +5°C. Во вторник, 20 сентября, в Москве ожидается облачность, небольшой дождь и температура до +15°C.