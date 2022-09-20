В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
2 часа назад

В Москве проведут 150 экскурсий по фабрикам и заводам

Вести Подмосковья

С 26 сентября по 7 октября по столичным фабрикам и заводам проведут около 150 экскурсий в рамках проекта «Открой#Моспром». Гости побывают на предприятиях по производству продуктов питания, одежды, запчастей для авиационной и космической отраслей. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве проведут 150 экскурсий по фабрикам и заводам
Фото: Пелагия Тихонова / АГН "Москва"Пелагия Тихонова / АГН "Москва"

«Седьмого октября ежегодно отмечается День московской промышленности, и в преддверии праздника мы открываем расширенную экскурсионную программу проекта «Открой#Моспром». Впервые экскурсии пройдут сразу на 34 промплощадках. Посетителей ждут около 150 туров по производственным цехам, мастер-классы, а также дегустация продукции, сошедшей с конвейеров.

«В этом сезоне к проекту присоединились пять новых предприятий - производители одежды, кондитерских изделий, перерабатывающие заводы и домостроительный комбинат», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В этом году до десяти увеличено количество дней проведения экскурсий проекта. Впервые будет встречать гостей производство компании «Вторалюминпродукт», где они увидят полный цикл переработки утилизированной бытовой техники и электроники, алюминиевых банок и автотранспорта. Сами экскурсанты смогут сдать свою старую технику для последующей переработки.

В первый раз пройдет экскурсия и на комбинат «МонАрх». Здесь производят готовые модули, из которых собирают квартиры для многоквартирных домов. Приглашают экскурсантов на швейную фабрику «Черемушки», которая славится высоким качеством нижнего белья.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители