В Москве проведут 150 экскурсий по фабрикам и заводам

С 26 сентября по 7 октября по столичным фабрикам и заводам проведут около 150 экскурсий в рамках проекта «Открой#Моспром». Гости побывают на предприятиях по производству продуктов питания, одежды, запчастей для авиационной и космической отраслей. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Пелагия Тихонова / АГН "Москва" Пелагия Тихонова / АГН "Москва"

«Седьмого октября ежегодно отмечается День московской промышленности, и в преддверии праздника мы открываем расширенную экскурсионную программу проекта «Открой#Моспром». Впервые экскурсии пройдут сразу на 34 промплощадках. Посетителей ждут около 150 туров по производственным цехам, мастер-классы, а также дегустация продукции, сошедшей с конвейеров.

«В этом сезоне к проекту присоединились пять новых предприятий - производители одежды, кондитерских изделий, перерабатывающие заводы и домостроительный комбинат», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В этом году до десяти увеличено количество дней проведения экскурсий проекта. Впервые будет встречать гостей производство компании «Вторалюминпродукт», где они увидят полный цикл переработки утилизированной бытовой техники и электроники, алюминиевых банок и автотранспорта. Сами экскурсанты смогут сдать свою старую технику для последующей переработки.